Суточный прирост жертв COVID-19 в Кузбассе составил шесть человек

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Власти Кемеровской области сообщили о новых случаях смерти от COVID-19, раскрыв информацию о сопутствующих болезнях умерших.

Согласно данным на утро, 18 сентября, в шахтерском крае от коронавирусной инфекции и сопутствующих патологий скончались шесть человек.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Кемеровском муниципальном районе.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, заболевания почек. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, заболевания почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе, – говорится в сообщении властей.

Также стало известно о 165 новых случаях инфицирования кузбассовцев китайским вирусом.


Всего к настоящему времени в регионе данный диагноз пациенты получили 54 912 раз, зафиксировано 1 230 летальных исходов. На текущий момент продолжают лечиться 1396 человек.

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