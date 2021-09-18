Суточный прирост жертв COVID-19 в Кузбассе составил шесть человек

Согласно данным на утро, 18 сентября, в шахтерском крае от коронавирусной инфекции и сопутствующих патологий скончались шесть человек.

– У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Кемеровском муниципальном районе.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, заболевания почек. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, заболевания почек. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе, – говорится в сообщении властей.

Также стало известно о 165 новых случаях инфицирования кузбассовцев китайским вирусом.

Всего к настоящему времени в регионе данный диагноз пациенты получили 54 912 раз, зафиксировано 1 230 летальных исходов. На текущий момент продолжают лечиться 1396 человек.