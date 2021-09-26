Суточный прирост зараженных коронавирусом жителей Кузбасса превысил 160

За минувшие сутки на территории Кузбасса диагноз COVID-19 официально подтвердился у 165 граждан в следующих муниципалитетах:
Новокузнецк - 29, Кемерово - 27, Междуреченск - 17, Прокопьевск - 11, Анжеро-Судженск - 10, Белово - 10, Мыски - 10, Осинники - 9, Киселевск - 7, Калтан - 5, Ленинск-Кузнецкий - 4, Юрга - 4, Новокузнецкий МР - 4, Беловский МО - 3, Таштагольский МР - 3, Тайга - 2, Гурьевский МО - 2, Кемеровский МО - 2, Краснобродский - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Прокопьевский МО - 1, Промышленновский МО - 1, Яшкинский МО - 1.
Всего с начала распространения инфекции в регионе заболели 56 227 человек, из которых 53 649 - уже выздоровели. Число умерших достигло 1 274, также увеличившись за сутки.
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