Суточный прирост зараженных коронавирусом в Кузбассе впервые снизился с начала лета

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Медики зафиксировали в Кемеровской области новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом их количество снизилось впервые с начала лета.

Согласно данным властей на утро 7 июня, в Кузбассе коронавирусом заразились еще 64 человек. Таким образом, с начала лета в регионе впервые снизился суточный прирост новых заболевших


Общее количество случаев достигло 37 437, а новые распределяются по муниципалитетам следующим образом:


Кемерово – 15, Новокузнецк – 11, Ленинск-Кузнецкий – 5, Мыски – 5, Юрга – 5, Междуреченск – 4, Анжеро-Судженск – 3, Краснобродский – 2, Прокопьевск – 2, Яшкинский МО – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МО – 1, Юргинский МО – 1.


Помимо этого, за минувшие сутки увеличилось число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались 737 человек.

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