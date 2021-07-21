Суточный прирост зараженных коронавирусом в Кузбассе составил 196 человек

По состоянию на 21 июля, в шахтерском крае 196 человек получили диагноз "коронавирусная инфекция" за минувшие сутки. По муниципалитетам картина выглядит следующим образом:

Новокузнецк-37, Кемерово-35, Междуреченск-21, Мыски-10, Осинники-11, по 9-Юрга и Ленинск-Кузнецкий, по 8-Белово и Прокопьевск, по 6-Калтан и Беловский МР, по 5-Анжеро-Судженск, Березовский и Яшкинский МР, по 3-Крапивинский МО, Топкинский МО и Юргинский МО, по 2-Полысаево, Гурьевский МР, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, по 1-Кемеровский МО и Тисульский МР.

За последние сутки не смогли пережить заражение пятеро кузбассовцев. Таким образом, всего в Кузбассе скончались 924 пациента. В целом с начала пандемии зафиксировано 44 049 случаев инфицирования (41 229 закончились выздоровлением). Также за сутки вылечились 194 кузбассовца. Все еще принимают лечение 1 896, под наблюдением - 14 368.