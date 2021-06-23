Суточный прирост зараженных коронавирусом в Кузбассе обновил рекорд 2021 года

За минувшие сутки медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 149 кузбассовцев. Таким образом, суточный прирост оказался выше, чем днем ранее. Лидером по количеству зараженных стал Кемерово.

Кемерово – 41, Юрга – 14, Новокузнецк – 13, Междуреченск – 10, Мыски – 10, Анжеро-Судженск – 8, Белово – 7, Осинники – 7, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Кемеровский МО – 5, Юргинский МО – 5, Прокопьевск – 3, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Гурьевский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Топкинский МО – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Тисульский МР – 1, Яйский МО – 1.

Также стало известно о смерти зараженных коронавирусом пациентов. Всего к настоящему моменту после заражения скончались уже 786 человек. При этом число выявленных случаев заболевания с начала пандемии достигло 38 969. Из них 37 183 человека выздоровели.