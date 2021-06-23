+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Кузбассе обновил рекорд 2021 года

0
Фото:  

В Кемеровской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом.

За минувшие сутки медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 149 кузбассовцев. Таким образом, суточный прирост оказался выше, чем днем ранее. Лидером по количеству зараженных стал Кемерово.


Кемерово – 41, Юрга – 14, Новокузнецк – 13, Междуреченск – 10, Мыски – 10, Анжеро-Судженск – 8, Белово – 7, Осинники – 7, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Кемеровский МО – 5, Юргинский МО – 5, Прокопьевск – 3, Киселевск – 2, Полысаево – 2, Гурьевский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Топкинский МО – 2, Березовский – 1, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Тисульский МР – 1, Яйский МО – 1.


Также стало известно о смерти зараженных коронавирусом пациентов. Всего к настоящему моменту после заражения скончались уже 786 человек. При этом число выявленных случаев заболевания с начала пандемии достигло 38 969. Из них 37 183 человека выздоровели.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26316

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined