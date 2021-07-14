Суточный прирост зараженных COVID-19 в Кузбассе составил 196 человек

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Появились актуальные данные о заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области за минувшие сутки.

По данным на 11:00 14 июля, в Кузбассе столкнулись с коронавирусной инфекцией 196 человек за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии заболели уже 42 647 человек. Новые зараженные проживают в следующих муниципалитетах:


Кемерово-39, Новокузнецк-35, Междуреченск-18, Прокопьевск-16, Мыски-13, по 12-Осинники и Юрга, Березовский-11, по 7-Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский МО, по 4-Анжеро-Судженск и Топкинский МО, по 3-Белово, Калтан, Киселевск и Гурьевский МР, по 2-Тайга, Кемеровский МО и Яйский МР.


Также за минувшие сутки увеличилось число выздоровевших (183 пациента) и умерших (четыре пациента). Сейчас на лечении остаются 1 820 кузбассовцев, под наблюдением — 10 793.

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