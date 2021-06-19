Суточный прирост зараженных COVID-19 в Кузбассе снова увеличился

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Медики выявили новые случаи заражения коронавирусом на территории Кемеровской области. Их число оказалось больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 106 кузбассовцев в следующих муниципалитетах:


Новокузнецк - 19, Кемерово - 13, Междуреченск - 12, Прокопьевск - 7, Юрга - 6, Белово - 5, Мыски - 5, Анжеро-Судженск - 4, Ленинск-Кузнецкий - 4, Осинники - 4, Кемеровский МО - 4, Полысаево - 3, Крапивинский МО - 3, Березовский - 2, Калтан - 2, Киселевск - 2, Гурьевский МО - 2, Мариинский МР - 2, Новокузнецкий МР - 2, Таштагольский МР - 2, Беловский МР - 1, Юргинский МО - 1, Яшкинский МО - 1.


Также стали известны подробности о новых случаях смерти среди зараженных коронавирусом.


Всего с начала пандемии в регионе заболели COVID-19 38 434 человека. Из них 36 906 пациентов выздоровели, 772 - скончались.

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