Суточный прирост зараженных COVID-19 в Кузбассе снова увеличился

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 106 кузбассовцев в следующих муниципалитетах:
Новокузнецк - 19, Кемерово - 13, Междуреченск - 12, Прокопьевск - 7, Юрга - 6, Белово - 5, Мыски - 5, Анжеро-Судженск - 4, Ленинск-Кузнецкий - 4, Осинники - 4, Кемеровский МО - 4, Полысаево - 3, Крапивинский МО - 3, Березовский - 2, Калтан - 2, Киселевск - 2, Гурьевский МО - 2, Мариинский МР - 2, Новокузнецкий МР - 2, Таштагольский МР - 2, Беловский МР - 1, Юргинский МО - 1, Яшкинский МО - 1.
Также стали известны подробности о новых случаях смерти среди зараженных коронавирусом.
Всего с начала пандемии в регионе заболели COVID-19 38 434 человека. Из них 36 906 пациентов выздоровели, 772 - скончались.
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