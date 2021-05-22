Суточный прирост зараженных COVID-19 составил 58 человек в Кузбассе

По сведениям на 11:00 22 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 58 кузбассовцев. Все заболевшие, выявленные в 17 территориях региона, изолированы и получают медицинскую помощь. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 23 человек.

— Кемерово - 23, Юрга - 5, Чебулинский МО - 4, по 3 - Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Кемеровский МО и Промышленновский МО, по 2 - Анжеро-Судженск, Мыски, Прокопьевск и Юргинский МО, по 1 - Березовский, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Тисульский МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

За последние сутки в Кемеровской области скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, еще 63 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 36 525 человек, из них 35 219 вылечились, 706 скончались.

В настоящее время лечение в областных больницах получают 600 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 1 758 кузбассовцев.