Суточный прирост зараженных COVID-19 составил 194 человека в Кузбассе

По сведениям на 11:00 7 августа, в течение прошедших суток специалисты диагностировали коронавирусную инфекцию у 194 кузбассовцев. Все заболевшие изолированы и получают медицинскую помощь. Областным лидером по суточной заболеваемости COVID-19 стал Кемерово, где диагноз подтвердился у 36 человек.

— Кемерово – 36, Новокузнецк – 33, Прокопьевск – 14, Киселевск – 11, Ленинск-Кузнецкий – 10, Белово – 9, Анжеро-Судженск – 8, Осинники – 8, Междуреченск – 8, Полысаево – 8, Гурьевский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Таштагольский МР – 6, Тайга – 4, Прокопьевский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Мыски – 3, Беловский МР – 3, Новокузнецкий МР – 3, Яйский МО – 3, Ижморский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Тисульский МО – 2, Краснобродский – 1, — говорится в сообщении правительственного telegram-канала.

За последние сутки в Кемеровской области скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 199 выздоровели. С начала пандемии в регионе заболели 47 469 человек, из них 44 541 вылечился, 1 013 скончались. В настоящее время лечение в областных больницах получают 1 915 заболевших. Под наблюдением врачей находятся 13 467 кузбассовцев.