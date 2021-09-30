Суточный прирост зараженных COVID-19 кузбассовцев снова увеличился

По данным властей на 30 сентября, в Кузбассе еще 167 человек столкнулись с коронавирусной инфекцией за прошедший день. Новые заболевшие проживают в следующих территориях:

Новокузнецк-25, Междуреченск-22, Кемерово-20, Белово-18, Юрга-10, по 7-Калтан и Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий-6, по 5-Осинники, Киселевск и Тисульский МР, по 4-Новокузнецкий МР и Анжеро-Судженск, по 3-Гурьевский МР, Промышленновский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 2-Березовский, Тайга, Мариинский МР, Тяжинский МР и Яйский МР, по 1-Краснобродский, Мыски, Полысаево, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО и Чебулинский МО.

Также за минувшие 24 часа шесть пациентов с ранее выявленным вирусом скончались. В целом по региону не пережили встречу с инфекцией 1 296 жителей шахтерского края. С начала пандемии в Кузбассе зафиксировано 56 876 случаев заражения (54 318 закончились выздоровлением, в том числе 164 — за прошедшие сутки). На лечении остаются 1 262 кузбассовца, а под наблюдением — 8 971.