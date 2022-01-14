Суточный прирост заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличился

По данным сводки на утро 14 января, за минувшие сутки коронавирусом заболели 212 кузбассовцев. Напомним, что накануне этот показатель составлял 190 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа несколько жителей региона скончались от последствий опасного вируса.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 88 782 человек. За минувшие сутки выписаны 289 кузбассовцев, продолжают лечение от коронавируса 6 122 жителя региона. На сегодняшний день под наблюдением специалистов остаются 3 706 человек.

Ранее редакция AVOKADO писала о скором появлении в регионе нового штамма коронавируса "омикрон" и наказании, которое получил кузбассовец за несданный ПЦР-тест.