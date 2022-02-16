Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе впервые превысил 2 500 человек

По данным сводки на утро 16 февраля, за минувшие сутки 2 505 кузбассовцев заболели коронавирусом. Это самый высокий показатель в регионе за все время пандемии. Таким образом, общее количество случаев заражения в области достигло 125 208.
Также за прошедшие 24 часа:
COVID-19 унес жизни нескольких кузбассовцев;
выздоровели 2 415 человек;
остались на лечении 27 297 пациентов;
Власти Кемеровской области отменили ряд антиковидных ограничений. Кузбасский врач рассказал об опасности новых штаммов коронавируса.
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