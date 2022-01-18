Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе вновь увеличился

Согласно актуальной информации на утро 18 января, 280 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Общее количество заразившихся опасным вирусом с начала пандемии достигло 89 820 человек.

Кроме того, за прошедшие 24 часа COVID-19 унес жизни нескольких жителей Кемеровской области. За это же время 301 человек был выписан. На лечении остаются 5 958 кузбассовцев, под наблюдением специалистов – 5 248.

Ранее редакция AVOKADO писала о смертях младенцев с диагностированным коронавирусом в Кузбассе.