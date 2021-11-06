Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе вновь увеличился

Согласно официальной информации на утро 6 ноября, коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заболели 326 кузбассовцев. Общее количество заразившихся с начала пандемии в регионе составило 65 504 человек.

Данные о распределении заболевших по муниципалитетами области опубликовали власти в официальном Telegram-канале.

Кемерово – 51, Новокузнецк – 48, Белово – 25, Междуреченск – 23, Юрга – 23, Прокопьевск – 20, Мыски – 17, Анжеро-Судженск – 15, Киселевск – 12, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий – 11, Березовский – 8, Яшкинский МО – 6, Калтан – 6, Тайга – 4, Гурьевский МО – 4, Мариинский МО – 4, Кемеровский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Краснобродский – 4, Полысаево – 3, Новокузнецкий МР – 3, Промышленновский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яйский МО – 3, Беловский МО – 2, Ижморский МО – 2, Топкинский МО – 2, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1.

Также за минувшие 24 часа четверо кузбассовцев стали жертвами COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались 1486 человек, заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровели 259 человек, еще 2 299 продолжают лечение и 15 825 находятся под наблюдением врачей.