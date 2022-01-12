Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе уменьшился до показателей октября 2021 года

По данным сводки на утро 12 января, за прошедшие сутки 198 кузбассовцев заболели коронавирусом. Согласно информации AVOKADO, это количество заразившихся стало самым низким за последние четыре месяца: 15 октября 2021 года власти региона сообщили о 199 новых пациентах с COVID-19.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Кемеровской области составило 88 380 человек. За минувшие 24 часа выписан 301 кузбассовец. Продолжают лечение от коронавируса 6 313 пациентов. Под наблюдением специалистов остаются 3 508 жителей региона. Кроме того, несколько кузбассовцев скончались от последствий опасного вируса.

Напомним, что кузбасские эксперты предрекли скорое появление в области нового штамма коронавируса "омикрон", заразность которого в несколько раз превышает показатели штамма "дельта".