Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе уменьшился до показателей октября 2021 года

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Медики Кемеровской области зафиксировали менее 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

По данным сводки на утро 12 января, за прошедшие сутки 198 кузбассовцев заболели коронавирусом. Согласно информации AVOKADO, это количество заразившихся стало самым низким за последние четыре месяца: 15 октября 2021 года власти региона сообщили о 199 новых пациентах с COVID-19.


Общее количество заболевших с начала пандемии в Кемеровской области составило 88 380 человек. За минувшие 24 часа выписан 301 кузбассовец. Продолжают лечение от коронавируса 6 313 пациентов. Под наблюдением специалистов остаются 3 508 жителей региона. Кроме того, несколько кузбассовцев скончались от последствий опасного вируса.


Напомним, что кузбасские эксперты предрекли скорое появление в области нового штамма коронавируса "омикрон", заразность которого в несколько раз превышает показатели штамма "дельта".

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