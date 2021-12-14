Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе составил более 350 случаев

Согласно официальной информации на утро 14 декабря, за прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 352 кузбассовца. Кроме того, пятеро жителей региона скончались за это же время от последствий опасного вируса.

Суточный прирост заболевших в муниципалитетах Кемеровской области следующий:

Кемерово-68, Новокузнецк-44, Междуреченск-38, Белово-21, Новокузнецкий МР-17, Юрга-16, Мыски-14, по 12-А-С и Л-К, по 10-Березовский, Осинники и Прокопьевск, по 8-Калтан, Топкинский МО и Яшкинский МР, по 7-Гурьевский МР, Юргинский МО и Яйский МР, Тисульский МР-5, по 4-Полысаево, Тайга и Кемеровский МО, по 3-Мариинский МР и Промышленновский МО, по 2-Киселевск, Краснобродский, Беловский МР и Л-К МО, по 1-Ижморский МР, Прокопьевский МО, Тяжинский МР и Чебулинский МО.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Кузбассе достигло отметки в 79 445 человек, жертв ‒ 1 630. За минувшие 24 часа выписан 251 житель региона, получают лечение ‒ 6 157 пациентов. Под наблюдением медиков ‒ 12 440.