Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе составил более 170 человек за сутки

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Медики зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом на территории Кемеровской области. Прирост больных продолжает оставаться на высоком уровне.

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились еще 173 человека. Лидерами по количеству новых случаев остались Кемерово и Новокузнецк:

  • Кемерово - 38,
  • Новокузнецк - 32,
  • Междуреченск и Мыски - по 17,
  • Осинники - 14,
  • Юрга - 11,
  • Калтан и Ленинск-Кузнецкий - по 6,
  • Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск и Прокопьевск - по 5,
  • Полысаево - 4,
  • Березовский, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецкий МР - по 2,
  • Беловский МР и Крапивинский МР по 1.

Также стало известно о случаях смерти среди заболевших пациентов. Всего к настоящему моменту после заражения скончались 853 человека. Общее количество случаев заболевания достигло 41 305, а случаев выздоровления - 38 760.


Продолжают получать лечение еще 1 692 пациента с COVID-19, под наблюдением врачей находятся 8 747 кузбассовцев.

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