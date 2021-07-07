Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе составил более 170 человек за сутки

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились еще 173 человека. Лидерами по количеству новых случаев остались Кемерово и Новокузнецк:

Кемерово - 38,

Новокузнецк - 32,

Междуреченск и Мыски - по 17,

Осинники - 14,

Юрга - 11,

Калтан и Ленинск-Кузнецкий - по 6,

Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск и Прокопьевск - по 5,

Полысаево - 4,

Березовский, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецкий МР - по 2,

Беловский МР и Крапивинский МР по 1.

Также стало известно о случаях смерти среди заболевших пациентов. Всего к настоящему моменту после заражения скончались 853 человека. Общее количество случаев заболевания достигло 41 305, а случаев выздоровления - 38 760.

Продолжают получать лечение еще 1 692 пациента с COVID-19, под наблюдением врачей находятся 8 747 кузбассовцев.