Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе составил более 170 человек за сутки

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились еще 173 человека. Лидерами по количеству новых случаев остались Кемерово и Новокузнецк:
- Кемерово - 38,
- Новокузнецк - 32,
- Междуреченск и Мыски - по 17,
- Осинники - 14,
- Юрга - 11,
- Калтан и Ленинск-Кузнецкий - по 6,
- Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск и Прокопьевск - по 5,
- Полысаево - 4,
- Березовский, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецкий МР - по 2,
- Беловский МР и Крапивинский МР по 1.
Также стало известно о случаях смерти среди заболевших пациентов. Всего к настоящему моменту после заражения скончались 853 человека. Общее количество случаев заболевания достигло 41 305, а случаев выздоровления - 38 760.
Продолжают получать лечение еще 1 692 пациента с COVID-19, под наблюдением врачей находятся 8 747 кузбассовцев.
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