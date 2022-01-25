Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе резко увеличился до 370 случаев

Согласно официальной информации на утро 25 января, за минувшие сутки коронавирусом заболели 370 кузбассовцев. Это на 23 человека больше, чем было зафиксировано накануне. Общее количество случаев заболевания в регионе достигло 92 020.

Кроме того, за прошедшие 24 часа:

несколько человек с диагностированным коронавирусом скончались;

263 кузбассовца выздоровели;

продолжили лечение 5 985 жителей региона;

остались под надзором специалистов 16 415 человек.

Напомним, в Кузбассе был зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Эксперт рассказала, чем отличается течение COVID-19 у людей с ВИЧ.