Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе резко увеличился до 1 800

Согласно официальной информации на утро 7 февраля, 1 851 кузбассовец заболел COVID-19 за минувшие 24 часа. Это самый высокий показатель за все время пандемии в регионе. Всего на территории области было зафиксировано 104 878 случаев заражения опасным вирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки:

несколько жителей Кемеровской области с COVID-19 скончались;

выздоровели 348 человек;

продолжили лечение 14 917 кузбассовцев;

под наблюдением специалистов остались 10 117 человек.

Напомним, что, согласно прогнозу властей, текущая неделя станет пиковой по заболеваемости коронавирусом. При этом Роспотребнадзор изменил условия карантина в образовательных учреждениях. Кемеровчанка пожаловалась на заражение коронавирусом в медучреждении.