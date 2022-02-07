Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе резко увеличился до 1 800

0
Фото:  

Власти Кемеровской области сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе.

Согласно официальной информации на утро 7 февраля, 1 851 кузбассовец заболел COVID-19 за минувшие 24 часа. Это самый высокий показатель за все время пандемии в регионе. Всего на территории области было зафиксировано 104 878 случаев заражения опасным вирусом.


Кроме того, за прошедшие сутки:

несколько жителей Кемеровской области с COVID-19 скончались;

выздоровели 348 человек;

продолжили лечение 14 917 кузбассовцев;

под наблюдением специалистов остались 10 117 человек.


Напомним, что, согласно прогнозу властей, текущая неделя станет пиковой по заболеваемости коронавирусом. При этом Роспотребнадзор изменил условия карантина в образовательных учреждениях. Кемеровчанка пожаловалась на заражение коронавирусом в медучреждении.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33386

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined