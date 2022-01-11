Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе резко снизился

Согласно данным сводки на утро 11 января, за минувшие сутки COVID-19 заразились 218 кузбассовцев, что на 32 человека меньше вчерашних показателей. Кроме того, за 24 часа коронавирус стал причиной смерти нескольких жителей региона.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Кемеровской области достигло 88 182 человек. За прошедшие 24 часа выписаны 335 человек, на лечении остается 6 421 пациент. Под наблюдением специалистов находятся 3 927 кузбассовцев.

Отметим, что сейчас в Кемеровской области наблюдается снижение суточного прироста заразившихся коронавирусом. Однако эксперты считают, что появление в регионе нового штамма "омикрон" может привести к пятикратному увеличению заболевших COVID-19.