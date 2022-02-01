Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе превысил 900 случаев

Согласно официальным данным на утро 1 февраля, 912 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Общее количество случаев заражения в регионе достигло 96 552.

За минувшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались несколько жителей Кемеровской области. Выздоровели за это же время 288 человек. Продолжили лечение от коронавирусной инфекции 8 620 кузбассовцев. Под наблюдением специалистов ‒ 22 321 житель области.

Ранее кузбасские медики сообщили о десятках детей, попавших в больницы с диагнозом "COVID-19". Коронавирусом заболел глава кузбасского города.