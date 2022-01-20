Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе превысил 300 случаев

По данным сводки на утро 20 января, за минувшие сутки коронавирусом заболели 302 кузбассовца. Общее количество случаев заражения в регионе достигло 90 420 с начала пандемии. Кроме того, несколько жителей региона стали новыми жертвами опасного вируса.

Также за сутки выписаны 316 человек. Продолжили лечение от коронавируса 5 923 кузбассовца, под наблюдением медиков находятся 7 015 жителей региона.

Напомним, что специалисты прогнозируют появление в Кузбассе нового штамма COVID-19 "омикрон", который является более заразным. Власти региона сообщили, что при чрезмерном увеличении заболеваемости больницы будут переведены в экстренный режим работы. Мэр Новокузнецка напомнил об особенностях нового штамма и раскритиковал антипрививочников.