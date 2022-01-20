Суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе превысил 300 случаев

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Медики Кемеровской области зафиксировали несколько сотен случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.

По данным сводки на утро 20 января, за минувшие сутки коронавирусом заболели 302 кузбассовца. Общее количество случаев заражения в регионе достигло 90 420 с начала пандемии. Кроме того, несколько жителей региона стали новыми жертвами опасного вируса.


Также за сутки выписаны 316 человек. Продолжили лечение от коронавируса 5 923 кузбассовца, под наблюдением медиков находятся 7 015 жителей региона.


Напомним, что специалисты прогнозируют появление в Кузбассе нового штамма COVID-19 "омикрон", который является более заразным. Власти региона сообщили, что при чрезмерном увеличении заболеваемости больницы будут переведены в экстренный режим работы. Мэр Новокузнецка напомнил об особенностях нового штамма и раскритиковал антипрививочников.

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