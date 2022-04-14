Суточный прирост заболевших COVID-19 резко снизился в Кузбассе

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Медики зафиксировали менее 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемеровской области за прошедшие 24 часа.

По данным властей на утро 14 апреля, за минувшие сутки 118 кузбассовцев заболели коронавирусом. Всего неделю назад, 7 апреля, этот показатель составлял 137 человек. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 159 760 случаев заражения.


Кроме того, за прошедшие 24 часа несколько жителей области скончались от последствий COVID-19. Выписаны за сутки 117 человек, за все время выздоровели от коронавируса 155 785 кузбассовцев. Продолжают лечение 1 699 пациентов.


Ранее управление Роспотребнадзора по Кемеровской области поделилось с редакцией AVOKADO данными по заболеваемости в муниципалитетах региона.

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