Суточный прирост заболевших COVID-19 резко снизился в Кузбассе

Согласно данным сводки на утро 20 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заболели 2 397 кузбассовцев. Всего два дня назад суточный прирост заразившихся в регионе был на уровне 2 585 человек. Всего с начала пандемии в Кемеровской области было зафиксировано 135 178 случаев заболевания опасным вирусом.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались несколько кузбассовцев. За это же время выздоровели 3 267 человек, остались на лечении 24 273 пациента.

Ранее редакция AVOKADO писала о тоннах угля, которые остались в Кузбассе из-за простоя вагонов, вызванного высокой заболеваемостью коронавирусом среди работников РЖД.