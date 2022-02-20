Суточный прирост заболевших COVID-19 резко снизился в Кузбассе

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Медики в Кемеровской области зафиксировали спад количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным сводки на утро 20 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заболели 2 397 кузбассовцев. Всего два дня назад суточный прирост заразившихся в регионе был на уровне 2 585 человек. Всего с начала пандемии в Кемеровской области было зафиксировано 135 178 случаев заболевания опасным вирусом.


Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий COVID-19 скончались несколько кузбассовцев. За это же время выздоровели 3 267 человек, остались на лечении 24 273 пациента.


Ранее редакция AVOKADO писала о тоннах угля, которые остались в Кузбассе из-за простоя вагонов, вызванного высокой заболеваемостью коронавирусом среди работников РЖД.

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