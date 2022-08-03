Суточный прирост заболевших COVID-19 кузбассовцев продолжил увеличиваться

По данным сводки на утро 3 августа, за прошедшие 24 часа заболели коронавирусом 110 кузбассовцев. Суточная заболеваемость продолжила увеличиваться после трехмесячного спада. Всего за время пандемии в регионе было зафиксировано 168 075 случаев заражения опасным вирусом.

Также за сутки в Кемеровской области скончались трое человек, ранее получивших положительный тест на COVID-19. Выздоровели 19 кузбассовцев, всего медики региона выписали 164 371 пациента.

Остаются на лечении 1 180 ковидных больных.

Ранее кемеровчане выразили свое отношение к возможности заразиться коронавирусной ифнекцией.