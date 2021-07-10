Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Кузбассе составил 189 человек

По информации властей на утро 10 июля, за сутки еще ряд жителей Кузбасса получил диагноз "коронавирусная инфекция". Медики зафиксировали 189 новых случаев заболевания в 23 муниципалитетах. Так, наибольшее число заражения выявлено в областном центре.

— Кемерово – 37, Новокузнецк – 35, Междуреченск – 22, Мыски – 13, Осинники – 8, Прокопьевск – 8, Белово – 7, Промышленновский МО – 7, Березовский – 6, Калтан – 6, Юргинский МО – 6, Анжеро-Судженск – 5, Юрга – 4, Крапивинский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Гурьевский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Краснобродский – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Таштагольский МР – 1, Беловский МР – 1, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Также за минувшие сутки появились и новые жертвы инфекции: четверо кузбассовцев не смогли пережить встречу с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Кемеровской области скончались 868 инфицированных, из 41 850 заразившихся 39 234 смогли вылечиться, в том числе 163 — за последние сутки.

На текущий момент 1 748 пациентов находятся на лечении в областных больницах, еще 9 231 остается под наблюдением.