Суточный прирост заболеваемости COVID-19 снизился на четверть в Кузбассе

Согласно данным на утро 22 февраля, за минувшие сутки 1 623 кузбассовца заболели коронавирусом. Напомним, что накануне данный показатель составлял 2 165 человек. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 138 966 случаев заражения опасным вирусом.
Также за прошедшие 24 часа:
несколько жителей Кемеровской области скончались от последствий коронавируса;
выписаны 2 908 человек:
остались на лечении 22 029 кузбассовцев.
Ранее власти региона рассказали о ситуации с коронавирусом.
Загрузка комментариев