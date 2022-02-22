Суточный прирост заболеваемости COVID-19 снизился на четверть в Кузбассе

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Власти Кемеровской области сообщили о менее чем 2 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным на утро 22 февраля, за минувшие сутки 1 623 кузбассовца заболели коронавирусом. Напомним, что накануне данный показатель составлял 2 165 человек. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 138 966 случаев заражения опасным вирусом.


Также за прошедшие 24 часа:

несколько жителей Кемеровской области скончались от последствий коронавируса;

выписаны 2 908 человек:

остались на лечении 22 029 кузбассовцев.


Ранее власти региона рассказали о ситуации с коронавирусом.

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