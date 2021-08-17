Суточный прирост умерших пациентов с COVID-19 возрос в Кузбассе

По данным на утро 17 августа, в Кузбассе с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались еще шесть человек. Таким образом, общее количество умерших достигло 1 065.

В правительственном Telegram-канале раскрыли подробности о последних летальных случаях.

- У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Белове.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - говорится в сообщении властей.

Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 49 357 случаев заражения. Из них около 200 были зафиксированы за последние сутки. В то же время выздоровели 46 479 пациентов (+ 198 за сутки).

Кроме того, на изоляции остаются 11 637 жителей Кемеровской области, а 1 813 - получают лечение.