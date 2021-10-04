Суточный прирост пациентов с COVID-19 в Кузбассе составил более 160 человек за сутки

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За минувшие 24 часа количество зараженных коронавирусом жителей Кемеровской области увеличилось на более чем 160 человек.

Согласно последним данным, в регионе диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 169 граждан. Сегодня лидером по приросту зараженных стал Кемерово.

  • Кемерово-26,
  • Новокузнецк-24,
  • Белово-20,
  • Междуреченск-17,
  • по 12-Прокопьевск и Юрга,
  • Полысаево-10,
  • по 8-Калтан и Гурьевский МР,
  • Анжеро-Судженск-6,
  • по 5- Мыски, Тайга и Яшкинский МР,
  • по 2-Киселевск, Новокузнецкий МР и Тяжинский МР,
  • по 1-Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР, Л-К МО, Прокопьевский МО и Таштагольский МР.

Всего с начала распространения коронавируса в Кемеровской области заболели 57 555 граждан, из которых 54 992 человека выздоровели. В то же время для 1 317 кузбассовцев заболевание COVID-19 закончилось смертью. За минувшие сутки последний показатель также увеличился.


Помимо этого, еще 1 246 человек продолжают получать лечение, а 10 386 - остаются в стационарах и на изоляции.

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