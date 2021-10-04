Суточный прирост пациентов с COVID-19 в Кузбассе составил более 160 человек за сутки

Согласно последним данным, в регионе диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 169 граждан. Сегодня лидером по приросту зараженных стал Кемерово.
- Кемерово-26,
- Новокузнецк-24,
- Белово-20,
- Междуреченск-17,
- по 12-Прокопьевск и Юрга,
- Полысаево-10,
- по 8-Калтан и Гурьевский МР,
- Анжеро-Судженск-6,
- по 5- Мыски, Тайга и Яшкинский МР,
- по 2-Киселевск, Новокузнецкий МР и Тяжинский МР,
- по 1-Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР, Л-К МО, Прокопьевский МО и Таштагольский МР.
Всего с начала распространения коронавируса в Кемеровской области заболели 57 555 граждан, из которых 54 992 человека выздоровели. В то же время для 1 317 кузбассовцев заболевание COVID-19 закончилось смертью. За минувшие сутки последний показатель также увеличился.
Помимо этого, еще 1 246 человек продолжают получать лечение, а 10 386 - остаются в стационарах и на изоляции.
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