Суточный прирост пациентов с COVID-19 в Кузбассе составил более 160 человек за сутки

Согласно последним данным, в регионе диагноз COVID-19 официально подтвердился еще у 169 граждан. Сегодня лидером по приросту зараженных стал Кемерово.

Кемерово-26,

Новокузнецк-24,

Белово-20,

Междуреченск-17,

по 12-Прокопьевск и Юрга,

Полысаево-10,

по 8-Калтан и Гурьевский МР,

Анжеро-Судженск-6,

по 5- Мыски, Тайга и Яшкинский МР,

по 2-Киселевск, Новокузнецкий МР и Тяжинский МР,

по 1-Ленинский-Кузнецкий, Ижморский МР, Л-К МО, Прокопьевский МО и Таштагольский МР.

Всего с начала распространения коронавируса в Кемеровской области заболели 57 555 граждан, из которых 54 992 человека выздоровели. В то же время для 1 317 кузбассовцев заболевание COVID-19 закончилось смертью. За минувшие сутки последний показатель также увеличился.

Помимо этого, еще 1 246 человек продолжают получать лечение, а 10 386 - остаются в стационарах и на изоляции.