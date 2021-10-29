Суточный прирост ковидных больных в Кузбассе приблизился к 300

По сведениям на утро 29 октября, еще 296 человек получили диагноз "коронавирусная инфекция" за минувшие сутки. Также за прошедший день смогли побороть болезнь 226 пациентов. Что касается новых зараженных, то они проживают в следующих муниципалитетах:

Кемерово-42, Новокузнецк-40, Прокопьевск-28, Междуреченск-25, Мыски-20, Белово-19, Анжеро-Судженск-17, Осинники-15, по 13-Юрга и Яшкинский МР, Киселевск-11, Новокузнецкий МР-8, по 6-Калтан и Беловский МР, по 5-Тайга, Кемеровский МО и Прокопьевский МО, по 4-Гурьевский МР и Таштагольский МР, по 3-Ижморский МР и Яйский МР, по 2-Полысаево и Юргинский МО.

Общее количество случаев инфицирования составляет 63 023, выздоровления — 59 728. Остаются на лечении 1 846 человек, под наблюдением медиков — 17 133. Скончались за последние сутки четыре пациента.