Суточный прирост ковидных больных снизился в Кузбассе

По информации на 17 сентября, медики выявили коронавирусную инфекцию у 164 кузбассовцев за минувший день. Согласно данным властей, новые случаи обнаружены в нескольких муниципалитетах региона.

Кемерово – 33, Новокузнецк – 30, Междуреченск – 15, Белово – 15, Прокопьевск – 14, Анжеро-Судженск – 9, Осинники – 7, Мыски – 6, Юрга – 5, Кемеровский МО – 5, Новокузнецкий МР – 5, Калтан – 4, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Краснобродский – 2, Гурьевский МО – 2, Юргинский МО – 2, Беловский МО – 1, Ижморский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Вместе с тем еще пять пациентов за последние сутки не смогли пережить заболевание. В целом жители Кузбасса заразились вирусом уже 54 747 раз, из которых 52 113 закончились благополучно (176 - за прошедший день). На сегодняшний день в областных больницах получают медпомощь 1 410 человек, 9 893 пребывают на контроле врачей.