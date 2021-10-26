Суточный прирост коронавирусных больных в Кузбассе остался на высоком уровне

По информации на 26 октября, за минувший день в шахтерском крае столкнулись с COVID-19 еще 273 кузбассовца. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе достигло 62 157. Власти рассказали, в каких муниципалитетах проживают новые инфицированные.

Кемерово-36, Новокузнецк-33, Прокопьевск-31, Белово-30, Междуреченск-25, Юрга-22, Мыски-21, Анжеро-Судженск-20, по 9-Калтан и Осинники, по 6-Киселевск и Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий-5, Новокузнецкий МР-4, Кемеровский МО-3, по 2-Березовский, Краснобродский, Гурьевский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Таштагольский МР, по 1- Прокопьевский МО, Топкинский МО и Юргинский МО.

Также стало известно о смерти пяти пациентов за последние сутки, которые ранее лечились от COVID-19. Выздороветь удалось еще 204 кузбассовцам за прошедшие 24 часа. Продолжают получать лечение 647 человек, а под наблюдением остаются 16 433.