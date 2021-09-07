Суточный прирост коронавирусных больных уменьшился в Кузбассе

Согласно информации властей, за день в Кузбассе число ковидных пациентов увеличилось на 168, однако эта цифра меньше, чем за последние дни. Новые зараженные проживают в разных муниципалитетах региона.

Новокузнецк-36, Кемерово-35, Белово-13, по 10-Анжеро-Судженск и Прокопьевск, Юрга-9, Осинники-8, Новокузнецкий МР-7, по 5-Ижморский МР и Междуреченск, Таштагольский МР-4, по 3-Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Юргинский МО, по 2-Калтан, Мыски, Гурьевский МР, Мариинский МР, Промышленновский МО и Яшкинский МР, по 1-Березовский, Киселевск, Краснобродский, Прокопьевский МО и Яйский МР.

Теперь общее количество случаев инфицирования китайским вирусом в шахтерском крае достигло 53 066. Летальным исходом закончилось

заражение 1 173 кузбассовцев (шестерых за минувшие сутки). Также за последние 24 часа 183 пациента смогли вылечиться и завершить терапию. На текущий момент получают лечение 1 566 жителей области.