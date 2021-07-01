Суточный прирост COVID-19 в Кузбассе составил 170 случаев

По информации, предоставленной специалистами в четверг, 1 июля, в регионе диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден еще у 170 человек. Одновременно с этим сообщается о том, что 121 человек был выписан из медучреждений региона после лечения от COVID-19.

Лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом оказался Кемерово. Территории, на которых было зафиксировано распространения инфекции, следующие:

- Кемерово – 33, Новокузнецк – 24, Междуреченск – 15, Калтан – 9, Юрга – 9, Анжеро-Судженск – 8, Осинники – 8, Прокопьевск – 8, Гурьевский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Белово – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 5, Кемеровский МО – 5, Крапивинский МО – 5, Юргинский МО – 5, Березовский – 3, Новокузнецкий МР – 3, Топкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Тайга – 2, Мыски – 1, Прокопьевский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Зафиксированы и новые случае гибели среди тех, кто пребывал в больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - таких в Кузбассе четыре.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 40285 человек. Из них 38024 уже вылечились от инфекции. В кузбасских медучреждениях с коронавирусом продолжают находиться 1438 пациентов. 6303 горожанина остаются под наблюдением специалистов.