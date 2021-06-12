Суточный прирост COVID-19 составил несколько десятков случаев в Кузбассе

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Заболевание коронавирусом за прошедший день в Кемеровской области было подтверждено еще у 73 человек. 69 пациентов, лечившихся от заразной болезни, были выписаны из больниц региона за минувшие 24 часа.

По данным на утро субботы, 12 июня, в Кузбассе было зафиксировано еще 73 случая заражения COVID-19. 69 пациентов прошли лечение от коронавируса и были выписаны из больниц региона. Передача вируса была зарегистрирована в 16 территориях области. Наибольший прирост пациентов с подтвержденным заболеванием зафиксирован в Кемерове.

- Кемерово – 24, Новокузнецк – 14, Юрга – 8, Прокопьевск – 3, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Осинники – 2, Полысаево – 2, Тайга – 2, Кемеровский МО – 2, Мариинский МР – 1, Промышленновский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщили в оперштабе.

Специалисты зафиксировали и новые случаи гибели среди пациентов, проходивших лечение от COVID-19 - еще два человека с коронавирусом скончались за прошедший день.


На сегодняшний день в больницах региона продолжают лечиться 612 горожан с COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 2406 кузбассовцев.

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