Суточный прирост COVID-19 составил 66 случаев в Кузбассе

По данным на утро среды, 9 июня, в Кузбассе было зафиксировано еще 66 случаев заражения COVID-19. 63 пациента прошли лечение от коронавируса и были выписаны из больниц региона. Передача вируса была зарегистрирована в 15 территориях области. Наибольший прирост пациентов с подтвержденным заболеванием зафиксирован в Кемерове.

- Кемерово – 26, Новокузнецк – 13, Юрга – 8, Ленинск-Кузнецкий – 4, Калтан – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Анжеро-Судженск – 1, Березовский – 1, Осинники – 1, Гурьевский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, - сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Кемеровской области были зафиксированы и новые случаи гибели среди пациентов с COVID-19 - скончались 3 человека.

С начала пандемии в Кемеровской области инфекцией заразились 37 570 человек, из них 36 224 выздоровели. На сегодняшний день в больницах региона продолжают лечиться 605 горожан с COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 1931 кузбассовец.