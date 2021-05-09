Суточный прирост COVID-19 составил 65 случаев в Кузбассе

По информации, предоставленной утром воскресенья, 9 мая, за минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано еще 65 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Одновременно с этим, за сутки от коронавируса вылечились еще 58 человек. Новые случаи передачи инфекции были зафиксированы в 18 территориях Кузбасса. Лидером среди них оказался Кемерово.

- Кемерово – 21, Ленинск-Кузнецкий – 6, Анжеро-Судженск – 5, Новокузнецк – 5, Березовский – 3, Междуреченск – 3, Топкинский МО – 3, Киселевск – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Яйский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Полысаево – 1, Юрга – 1, Промышленновский МО – 1, Тяжинский МО – 1, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Женщина, пребывавшая в медучреждении региона с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончалась в больнице Кузбасса за сутки.

В медучреждениях области продолжают лечиться еще 620 пациентов, болеющих COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 1784 человека.