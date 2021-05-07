Суточный прирост COVID-19 составил 64 случая в Кузбассе

По информации, предоставленной утром пятницы, 7 мая, за минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано еще 64 случая заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Одновременно с этим, за сутки от коронавируса вылечились еще 58 человек. Новые случаи передачи инфекции были зафиксированы в 22 территориях Кузбасса. Лидером среди них оказался Кемерово.

- Кемерово – 18, Новокузнецк – 10, Юрга – 5, Киселевск – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Междуреченск – 2, Беловский МР – 2, Таштагольский МР – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Два человека, пребывавших в медучреждениях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончались в больницах Кузбасса за минувшие сутки.

В медучреждениях области продолжают лечиться еще 607 пациентов, болеющих COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 1603 человека.