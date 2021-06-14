Суточный прирост больных COVID-19 вновь увеличился в Кузбассе

По данным оперштаба на утро понедельника, 14 июня, в Кемеровской области суточный прирост больных COVID-19 составил 86. В течение недели показатель ежедневно увеличивался. Общее количество случаев достигло 36 565.
Выписаны за сутки 73 человек, на лечении находятся 631 пациентов, под наблюдением – 2 657.
Картина по муниципалитетам на сегодняшний день следующая:
Кемерово – 29, Новокузнецк – 10, Юрга – 7, Междуреченск – 4, Прокопьевск – 4, Кемеровский МО – 4, Березовский – 3, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Яшкинский МО – 3, Промышленновский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Яйский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1.
Четыре человека с коронавирусом умерли, всего смертей – 752 (данные оперштаба).
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