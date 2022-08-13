Суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе впервые за лето превысил 300

По данным оперштаба на утро субботы, 13 августа, в Кемеровской области нашли еще 340 коронавирусных больных. Общий показатель составил 170 206.
Выписаны за сутки всего 94 пациента, на лечении находятся 2 303 человек. Выросло число жертв.
Кузбасс летом 2022 года поставил очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом: за минувший день врачи выявили больше зараженных, чем за весь теплый период.
По данным оперштаба на утро субботы, 13 августа, в Кемеровской области нашли еще 340 коронавирусных больных. Общий показатель составил 170 206.
Выписаны за сутки всего 94 пациента, на лечении находятся 2 303 человек. Выросло число жертв.
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