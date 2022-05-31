Суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе снизился

По актуальным данным кузбасского оперативного штаба, на утро последнего дня текущей весны, 31 мая, в шахтерском крае зарегистрировали еще 80 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", что несколько ниже, чем было зафиксировано днем ранее.

Суммарное число заразившихся достигло отметки в 164 391. На лечении продолжают находиться 1 023 человек, за день медики выписали 110 пациентов. За 24 стало известно о новых погибших от осложнений, вызванных китайской инфекцией.