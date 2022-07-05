Суточный прирост больных COVID-19 рухнул до рекордных показателей в Кузбассе

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Несколько десятков жителей Кемеровской области заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.

По данным на утро 5 июля, за минувшие сутки 30 кузбассовцев заболели коронавирусом. Отметим, что накануне данный показатель был на 19 человек больше. Подобный суточный прирост заразившихся в регионе не наблюдался более года.


Также за прошедшие 24 часа медики в Кемеровской области зафиксировали новые случаи смерти от последствий COVID-19. Выписаны 40 человек. Всего с начала пандемии после заражения опасным вирусом выздоровели 163 458 кузбассовца.


Остается на лечении 521 пациент.

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