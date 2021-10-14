Суточные прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе снова начал увеличиваться

За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксировали 185 заболевших. Днем ранее заразились 173 человека, еще раньше суточный прирост составил 171. Новые пациенты выявили в следующих муниципалитетах:
- по 27-Кемерово и Новокузнецк,
- Междуреченск-18,
- Прокопьевск-16,
- Белово-13,
- Анжеро-Судженск-11,
- Осинники-10,
- Киселевск-9,
- Калтан-8,
- Мыски-7,
- по 6-Ленинский-Кузнецкий и Юрга,
- Березовский-5,
- по 4-Краснобродский, Тайга и Новокузнецкий МР,
- Кемеровский МО-3,
- по 2-Беловский МР и Юргинский МО,
- по 1-Гурьевский МР, Прокопьевский МО и Топкинский МО.
Власти Кемеровской области также подтвердили новые случаи смерти после заражения коронавиурсом. Всего к настоящему моменту умерли 1 374 пациента, выздоровели - 56 743. Количество зараженных за все время пандемии достигло 59 314.
Получают лечение 1 197 человека, под наблюдением врачей остаются - 11 677.
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