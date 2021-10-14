Суточные прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе снова начал увеличиваться

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Медики выявили новые случаи заражения коронавирусом в Кемеровской области. При этом суточный прирост больных продолжил повышаться.

За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксировали 185 заболевших. Днем ранее заразились 173 человека, еще раньше суточный прирост составил 171. Новые пациенты выявили в следующих муниципалитетах:

  • по 27-Кемерово и Новокузнецк,
  • Междуреченск-18,
  • Прокопьевск-16,
  • Белово-13,
  • Анжеро-Судженск-11,
  • Осинники-10,
  • Киселевск-9,
  • Калтан-8,
  • Мыски-7,
  • по 6-Ленинский-Кузнецкий и Юрга,
  • Березовский-5,
  • по 4-Краснобродский, Тайга и Новокузнецкий МР,
  • Кемеровский МО-3,
  • по 2-Беловский МР и Юргинский МО,
  • по 1-Гурьевский МР, Прокопьевский МО и Топкинский МО.

Власти Кемеровской области также подтвердили новые случаи смерти после заражения коронавиурсом. Всего к настоящему моменту умерли 1 374 пациента, выздоровели - 56 743. Количество зараженных за все время пандемии достигло 59 314.


Получают лечение 1 197 человека, под наблюдением врачей остаются - 11 677.

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