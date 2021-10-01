Суточная заболеваемость COVID-19 в Кузбассе резко возросла

По сведениям на 1 октября, за минувшие 24 часа с китайским вирусом столкнулись еще 172 жителя Кемеровской области. Власти сообщили, где именно проживают новые зараженные.

Новокузнецк-26, Кемерово-22, Белово-18, Междуреченск-15, Юрга-12, Прокопьевск-11, Калтан-10, Ленинск-Кузнецкий-8, Осинники-7, по 6-Анжеро-Судженск и Киселевск, Тисульский МР-5, по 3-Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР, по 2-Березовский, Краснобродский и Мариинский МР, по 1-Полысаево, Тайга, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Промышленновский МО, Таштагольский МР, Юргинский МО и Яйский МР.

Таким образом, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 57 048 человек. Также стало известно о гибели пяти пациентов за сутки, которые лечились от коронавирусной инфекции. Покинули медучреждения еще 165 кузбассовцев. Сейчас получают лечение 1 254 жителя области, а под наблюдением остаются 8 975.