Суточная заболеваемость COVID-19 в Кузбассе поставила новый рекорд

По данным сводки на утро 14 августа, за минувшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 387 кузбассовцев, что является самым высоким показателем с начала лета 2022 года. Всего за время пандемии диагноз "COVID-19" был поставлен на территории региона 170 593 раз.

Также за прошедшие сутки один человек в Кемеровской области скончался от последствий коронавирусной инфекции. Выписаны за это же время 78 жителей региона, всего – 165 436.

Остаются на лечении 2 611 пациентов.