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Суточная заболеваемость COVID-19 в Кузбассе поставила новый рекорд

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Почти 390 жителей Кемеровской области за сутки заразились коронавирусной инфекцией.

По данным сводки на утро 14 августа, за минувшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 387 кузбассовцев, что является самым высоким показателем с начала лета 2022 года. Всего за время пандемии диагноз "COVID-19" был поставлен на территории региона 170 593 раз.


Также за прошедшие сутки один человек в Кемеровской области скончался от последствий коронавирусной инфекции. Выписаны за это же время 78 жителей региона, всего – 165 436.


Остаются на лечении 2 611 пациентов.

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