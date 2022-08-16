Суточная заболеваемость COVID-19 в Кузбассе подскочила до мартовских показателей

По данным сводки на утро 16 августа, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 417 кузбассовцев. Последний раз 24-часовой прирост заболевших в регионе превышал отметку в 400 человек в марте текущего года, когда положительный тест на COVID-19 получили 453 пациента. Всего за время пандемии в области было зафиксировано 171 402 случая заражения опасным вирусом.

Также за сутки от последствий коронавируса скончались два кузбассовца. Выписаны за это же время 376 жителей Кемеровской области, всего ‒ 166 097.

Остаются на лечении 2 456 пациентов.