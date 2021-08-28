Суточная смертность пациентов с COVID-19 в Кузбассе снова увеличилась

Согласно данным властей Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще шестеро человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хромосомной патологии. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Беловском муниципальном районе.

У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно- сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе,– говорится в сообщении.

Помимо этого, медики выявили новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 51 345 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 48 513, а скончавшихся – 1 124.

Под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 10 699 кузбассовцев, еще 1 708 пациента продолжают получать лечение.