Суточная смертность пациентов с COVID-19 в Кузбассе снова увеличилась

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За прошедшие сутки медики подтвердили новые случаи смерти среди зараженных коронавирусом кузбассовцев. Их прирост стал больше, чем днем ранее.

Согласно данным властей Кемеровской области, за прошедшие 24 часа на территории региона скончались еще шестеро человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хромосомной патологии. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Беловском муниципальном районе.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно- сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе,– говорится в сообщении.

Помимо этого, медики выявили новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе заболели 51 345 человек. К настоящему моменту количество выздоровевших достигло 48 513, а скончавшихся – 1 124.


Под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 10 699 кузбассовцев, еще 1 708 пациента продолжают получать лечение.

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