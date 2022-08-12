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Существо с голубым "рогом" привлекло внимание кузбассовцев

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области было замечено необычное насекомое.

Березовчане поделились в социальных сетях снимком, на котором оказалась запечатлена крупная серо-желтая гусеница. В передней части насекомого можно разглядеть "рог" голубого цвета. Горожане рассказали, что встретили необычную гусеницу на улице.

‒ "Крокозябр", "Креветка", "Грабоид как в дрожь земли", ‒ высказали свои предположения комментаторы.

По информации из открытых источников, запечатленное на фото насекомое напоминает личинку липового бражника. Липовый бражник ‒ бабочка с розоватыми или зеленоватыми крыльями, размах которых может достигать 12 сантиметров.

Фото:  
Да!
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