Березовчане поделились в социальных сетях снимком, на котором оказалась запечатлена крупная серо-желтая гусеница. В передней части насекомого можно разглядеть "рог" голубого цвета. Горожане рассказали, что встретили необычную гусеницу на улице.

‒ "Крокозябр", "Креветка", "Грабоид как в дрожь земли", ‒ высказали свои предположения комментаторы.

По информации из открытых источников, запечатленное на фото насекомое напоминает личинку липового бражника. Липовый бражник ‒ бабочка с розоватыми или зеленоватыми крыльями, размах которых может достигать 12 сантиметров.