Житель Березовского поделился в социальных сетях фотографиями качелей, сиденье которых оказалось выполнено из листов металла. Горожанина данное решение создателей игрового комплекса удивило.
‒ Суровым березовским детям ‒ суровые качели. Суровее пока я не видел, ‒ отметил березовчанин.
Комментаторы не сочли ситуацию забавной. Кузбассовцы обеспокоились тем, что металлические сидушки могут серьезно травмировать юных горожан. Кроме того, пользователи Сети отметили, что летом такие качели будут сильно нагреваться и причинять малышам дискомфорт.
Фото: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс
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