Супружеская пара в Кузбассе получила приговор за взятку сотруднику ФСБ

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Жители Кемеровской области попали под суд после попытки "расположить" к себе сотрудника федеральной службы безопасности.

Установлено, что в ноябре 2020 года в доме 42-летней жительницы Прокопьевского района была обнаружена особо крупная партия наркотиков. Женщина и ее 44-летний супруг решили, что передадут взятку сотруднику ФСБ: они хотели получить незаконные препараты назад и избежать уголовного преследования злоумышленницы. Супруги встретились с правоохранителем и предложили покровительствовать их незаконной деятельности в обмен на деньги, после чего передали сотруднику УФСБ России по Кемеровской области, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, 299 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


После этого кузбассовцы были задержаны. Суд признал супругов виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей каждому.

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