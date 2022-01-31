Супружеская пара в Кузбассе получила приговор за взятку сотруднику ФСБ

Установлено, что в ноябре 2020 года в доме 42-летней жительницы Прокопьевского района была обнаружена особо крупная партия наркотиков. Женщина и ее 44-летний супруг решили, что передадут взятку сотруднику ФСБ: они хотели получить незаконные препараты назад и избежать уголовного преследования злоумышленницы. Супруги встретились с правоохранителем и предложили покровительствовать их незаконной деятельности в обмен на деньги, после чего передали сотруднику УФСБ России по Кемеровской области, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, 299 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

После этого кузбассовцы были задержаны. Суд признал супругов виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей каждому.